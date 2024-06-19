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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları tablosu 19 Haziran 2024: Güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar?

        Altın fiyatları yükseliyor! 19 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Yatırımcıların gözü ciddi ivme değişiklikleri yaşayan altında. Dün sabah düşüş ile başlayan altında yön değişti ve fiyatlar yükselmeye başladı. Bugün gram altın 2 bin 440 TL'ye, çeyrek altın ise 3 bin 900 TL'ye kadar çıktı. İşte, 19 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 07:38 Güncelleme: 19.06.2024 - 07:38
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        • 1

          ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın varlık fiyatlamalarındaki belirsizliklerle devam ederken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

          Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşun meyvelerinin alındığını gösterdiğini ifade ederek, gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin, ekonomide yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini söyledi.

          Fed yetkililerinin hafta boyunca sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'in dün yaptığı açıklamada, mevcut tahminlerine dayanarak bu yıl için bir faiz indiriminin uygun olduğunu düşündüğünü ve enflasyonda birkaç ay daha iyileşme görmek istediğini dile getirdiğini hatırlattı.

          Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de perakende satışlar, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 330 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 280 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

          Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 433 liradan yaparken; 19 Haziran günü 2 bin 440TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 979 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 900 TL'den alıcı buluyor.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.440,3060

          Satış: 2.440,7250

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.329,0500

          Satış: 2.329,8700

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.900,5600

          Satış: 3.986,5500

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI

          Alış: 15.610,8200

          Satış: 15.905,7700

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 7.787,85

          Satış: 7.984,53

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 15.624,53

          Satış: 15.920,23

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 16.052,53

          Satış: 16.462,84

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.293,72

          Satış: 1.730,20

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.197,80

          Satış: 2.353,76

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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