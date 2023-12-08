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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Son dakika: 8 Aralık 2023 Cuma bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın düşüşe geçti! İşte 8 Aralık 2023 güncel altın fiyatları

        Haftanın son günü olan 8 Aralık Cuma günü altın fiyatları sorgulanıyor. 8 Aralık Cuma günü öğle saatlerinden itibaren ise gram altın fiyatı aşağı ve kırmızı yönlü seyir izliyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 8 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 12:45 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:45
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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