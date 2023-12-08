Altın düşüşe geçti! İşte 8 Aralık 2023 güncel altın fiyatları
Haftanın son günü olan 8 Aralık Cuma günü altın fiyatları sorgulanıyor. 8 Aralık Cuma günü öğle saatlerinden itibaren ise gram altın fiyatı aşağı ve kırmızı yönlü seyir izliyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 8 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
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Altın fiyatları düşüşe geçti... Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 8 Aralık 2023 Cuma çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.889,92
1.890,16
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
2.029,59
2.029,91
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.023,87
3.090,47
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.095,47
12.323,84
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.028,84
6.180,82
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.095,47
12.323,84
- 8
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
1.765,83
1.866,52