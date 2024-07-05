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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 5 Temmuz 2024: Altın fiyatları yükseliyor! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükseliyor! 5 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Bir süredir olumsuz bir seyir gösteren altın fiyatlarında ivme dünden beri yukarıya çıkmaya başladı! Bugün gram altın 2 bin 478 TL'den, çeyrek ise 3 bin 961 TL'den işlem görüyor. İşte, 5 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 07:25 Güncelleme: 05.07.2024 - 07:33
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