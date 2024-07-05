ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru düştüğüne dair daha fazla olumlu verilere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 11-12 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin değiştirilmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faizleri düşürme konusunda acelesi olmadığını gösterdi.

Tutanaklarda, yetkililerin enflasyondaki 2023'ün ikinci yarısındaki önemli düşüşün ardından, bu yılın başlarında fazla ilerleme kaydetmediğini, ancak enflasyonun son aylarda yüksek kalmasına rağmen yüzde 2 hedefine doğru mütevazı bir şekilde ilerlediğini düşündüğü aktarıldı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 5 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...