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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: 26 Şubat 2024 bugün altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları tablosunda son durum: 26 Şubat 2024 bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatay seyirde devam ediyor. 26 Şubat Pazartesi gününe ise gram altın 2.032,14 TL seviyesinden başladı. İşte, 26 Şubat 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 07:41 Güncelleme: 26.02.2024 - 07:41
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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