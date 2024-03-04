Altın fiyatları yükselişe geçti! 4 Mart 2024 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika hareketliliği gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçen gram altın fiyatı zirve seviyesini koruyor. 4 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde gram altın 2.101 TL'den alıcı buluyor. Yatırımcılar için güncel altın fiyatları canlı alış-satış tablosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte, 4 Mart 2024 anlık çeyrek, gram, tam altın fiyatları...
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Analistler, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününde, altına olan talebin artmaya devam ettiğini söyledi.
Bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın hafta içinde Kongre'de yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda da Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 29 ve haziranda yüzde 71'e yükselirken, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,18'e geriledi.
Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 4,53 ve yıllık bazda yüzde 67,07 artış kaydetti.
Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 2 bin 100 ve 2 bin 120 doların direnç, 2 bin 75 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 4 Mart 2024 Pazartesi günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!
Kapanışı 2 bin 100 TL seviyesinden yapan gram altın bugün yükselişe geçti ve 2 bin 111 TL'den alıcı buluyor. 3 bin 435 TL'den kapanış yapan çeyrek altın da bugün 3 bin 452 liradan satılıyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.111,33
Satış: 2.111,66
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.085,07
Satış: 2.085,35
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.378,13
Satış: 3.452,56
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 13.512,53
Satış: 13.768,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.735,15
Satış: 6.905,12
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 13.512,53
Satış: 13.768,00
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 14.400,07
Satış: 14.762,80
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.162,18
Satış: 1.552,79
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.983,88
Satış: 2.094,31