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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları bugün son dakika: 4 Mart 2024 anlık çeyrek altın, gram altın alış-satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişe geçti! 4 Mart 2024 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçen gram altın fiyatı zirve seviyesini koruyor. 4 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde gram altın 2.101 TL'den alıcı buluyor. Yatırımcılar için güncel altın fiyatları canlı alış-satış tablosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte, 4 Mart 2024 anlık çeyrek, gram, tam altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 19:12 Güncelleme: 04.03.2024 - 19:12
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        • 1

          Analistler, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününde, altına olan talebin artmaya devam ettiğini söyledi.

          Bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın hafta içinde Kongre'de yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

          Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda da Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 29 ve haziranda yüzde 71'e yükselirken, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,18'e geriledi.

          Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 4,53 ve yıllık bazda yüzde 67,07 artış kaydetti.

          Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 2 bin 100 ve 2 bin 120 doların direnç, 2 bin 75 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 4 Mart 2024 Pazartesi günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

          Kapanışı 2 bin 100 TL seviyesinden yapan gram altın bugün yükselişe geçti ve 2 bin 111 TL'den alıcı buluyor. 3 bin 435 TL'den kapanış yapan çeyrek altın da bugün 3 bin 452 liradan satılıyor.

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.111,33

          Satış: 2.111,66

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ONS ALTIN FİYATI

          Alış: 2.085,07

          Satış: 2.085,35

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.378,13

          Satış: 3.452,56

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 13.512,53

          Satış: 13.768,00

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 6.735,15

          Satış: 6.905,12

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 13.512,53

          Satış: 13.768,00

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTINI FİYATI

          Alış: 14.400,07

          Satış: 14.762,80

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

          Alış: 1.162,18

          Satış: 1.552,79

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

          Alış: 1.983,88

          Satış: 2.094,31

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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