Altın güne yükselişle başladı! 27 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatları canlı fiyat tablosu
Altın fiyatları 27 Eylül Çarşamba günü çeyrek ve gram altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gram altın fiyatları bin 660 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 720 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
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ALTIN FİYATLARI 27 EYLÜL... Altın fiyatları 27 Eylül Çarşamba yani bugüne yükselişle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 670 lira, çeyrek altın ise 2 bin 720 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 27 Eylül alış satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.663,54
1.663,79
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.900,59
1.900,88
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.661,66
2.720,30
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.646,62
10.847,90
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.306,68
5.440,59
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.646,62
10.847,90
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.292,74
11.574,45
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
940,92
1.123,38
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.543,24
1.639,32