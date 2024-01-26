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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 26 Ocak alış - satış tablosu - Altın Haberleri

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:52
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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