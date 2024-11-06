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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 7 Kasım 2024: Altında düşüş devam ediyor! Bugün gram altın, çeyrek altın, ne kadar, kaç TL oldu?

        Altında düşüş devam ediyor! 7 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Tüm dünyanın gözü ABD seçimlerinde. Analistler, ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin varlık fiyatlarında karışık bir seyrin öne çıktığını belirterek, siyasi belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi. Yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını belirten analistler, ülkede ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasaların odağında yer aldığını kaydetti. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 7 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 07:11 Güncelleme: 07.11.2024 - 00:08
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