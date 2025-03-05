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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 6 MART: Altında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 6 Mart 2025 Perşembe haftanın dördüncü işlem günü için araştırılmaya başlandı. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin güvenli liman talebini artırmasıyla önceki iki seansta yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra rekor seviyeye yakın bir seviyede sabit kaldı. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 394 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 07:22 Güncelleme: 06.03.2025 - 00:08
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