Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 6 Mart 2025 Perşembe haftanın dördüncü işlem günü için araştırılmaya başlandı. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin güvenli liman talebini artırmasıyla önceki iki seansta yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra rekor seviyeye yakın bir seviyede sabit kaldı. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 394 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
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Altın fiyatları canlı ve anlık verileri haftanın dördüncü işlem günü için takip ediliyor. Altın önceki iki seansta yüzde 2'den fazla yükseldikten sonra rekor seviyeye yakın bir seviyede yatay seyrediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan düzeltme hareketi sonrasında durgunlaşan altın yeniden ivme kazanma gayreti içinde. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 913 liradan, gram altın 3 bin 394 liradan işlem görüyor. İşte 6 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3418 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3402 lira, en yüksek de 3421 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3494 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.394,6030
Satış: 3.395,1540
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.913,5200
Satış: 2.914,1100
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.431,6500
Satış: 5.551,6000
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.726,0300
Satış: 22.135,6900
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.410,00
Satış: 22.541,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.823,30
Satış: 11.096,99
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.714,45
Satış: 22.126,11
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.857,32
Satış: 23.430,24
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.869,31
Satış: 2.745,93
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.133,12
Satış: 3.297,51
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.681,00
Satış: 56.239,00