ALTIN FİYATLARI 5 Haziran yani bugün piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından merakla araştırılıyor. 5 Haziran güncel altın fiyatları canlı tablo...

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