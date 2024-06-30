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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: 30 Haziran 2024 Canlı- anlık altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın alacaklar dikkat: Düşüyor! 30 Haziran 2024 Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Yatırımcıların güvenli limanı altın fiyatlarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Hafta içi dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları hafta sonunda da düşüşe geçti. Bugün gram altın 2 bin 449 TL'den, çeyrek ise 3 bin 919 TL'den işlem görüyor. İşte, 30 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 08:52 Güncelleme: 30.06.2024 - 09:13
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