29 Aralık Cuma altın fiyatları
Altın fiyatları yatay seyrini korurken tüm yıl iyi bir yatırım aracı haline geldi. Tüm yıl kendi rekorunu kıran altında öğleden sonra çeyrek 3.140 TL'den, gram altın ise 1.962 TL'den işlem görüyor. İşte, canlı altın tablosu ile 29 Aralık Cuma 2023 altın fiyatları...
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29 Aralık Cuma altın fiyatları... Altın alacak birçok vatandaş güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Çeyrek altın yatay seyrini koruyarak öğleden sonra da 3.140 TL'den, gram ise 1.962 TL'den işlem görüyor. İşte, 29 Aralık Cuma 2023 canlı altın tablosu ile altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.962,14
1.962,50
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ALTIN/ONS FİYATI
2.065,04
2.065,43
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.138,80
3.207,89
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.553,35
12.790,34
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.259,15
6.417,57
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.556,36
12.794,02
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.333,12
13.664,99
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.069,03
1.444,47
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.832,68
1.936,16