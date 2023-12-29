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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: 29 Aralık 2023 Cuma anlık altın fiyatları tablosu ile çeyrek altın, gram altın ve altın/ons bugün ne kadar, kaç lira oldu? - Altın Haberleri

        29 Aralık Cuma altın fiyatları

        Altın fiyatları yatay seyrini korurken tüm yıl iyi bir yatırım aracı haline geldi. Tüm yıl kendi rekorunu kıran altında öğleden sonra çeyrek 3.140 TL'den, gram altın ise 1.962 TL'den işlem görüyor. İşte, canlı altın tablosu ile 29 Aralık Cuma 2023 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 29.12.2023 - 21:28
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