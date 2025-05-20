Altın yönünü yukarı çevirdi! Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte canlı altın kuru
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ikinci gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Bugün sarı metal piyasalardaki belirsizlikten dolayı yeniden yükseliş sinyali vermeye başladı. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından yönünü yukarı çevirerek 4 bin 52 lira seviyesine yükseldi. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları...
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Altın fiyatları 20 Mayıs Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, piyasalardaki belirsizlikten dolayı yeniden yükseliş sinyali vermeye başladı. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, yönünü yukarı çevirerek 4 bin 52 lira seviyesine yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı verileri ile 20 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.052,1460
Satış: 4.052,6320
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.235,42
Satış: 3.236,27
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.482,6800
Satış: 6.625,2900
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.926,8900
Satış: 26.416,2000
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TAM ALTIN FİYATI
26.707,00
Satış: 26.871,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.939,40
Satış: 13.265,45
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.959,92
Satış: 26.449,76
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.087,86
Satış: 27.772,02
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.240,88
Satış: 3.180,98
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.736,91
Satış: 3.933,32
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.557,00
Satış: 67.276,00
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