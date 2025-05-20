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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 MAYIS 2025: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte canlı altın kuru

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ikinci gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Doların değer kazanması ve Rusya-Ukrayna arasında olası bir ateşkese yönelik artan iyimserlik güvenli liman varlıklarına olan talebi azalttı. Bu sebeple altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Ons altın, yeni güne yüzde 0,5 oranında değer kaybıyla 3 bin 210 dolar seviyesinde başladı. Gram altın ise saat 10.00 itibarıyla 4 bin 10 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 08:12 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:06
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