Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte canlı altın kuru
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ikinci gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Doların değer kazanması ve Rusya-Ukrayna arasında olası bir ateşkese yönelik artan iyimserlik güvenli liman varlıklarına olan talebi azalttı. Bu sebeple altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Ons altın, yeni güne yüzde 0,5 oranında değer kaybıyla 3 bin 210 dolar seviyesinde başladı. Gram altın ise saat 10.00 itibarıyla 4 bin 10 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları...
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Altın fiyatları 20 Mayıs Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında düşüş yeni haftaya da taşındı. Doların değer kazanması ve Rusya-Ukrayna hattında potansiyel bir ateşkes beklentisinin güçlenmesi altın üzerinde baskı yarattı. Küresel risk iştahındaki artış ve güvenli liman talebinin azalması altın fiyatlarında düşüşü hızlandırdı. Sene başından bu yana rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 7 Mayıs'tan beri sert kayıplar vermeye devam ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı verileri ile 20 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.010,4310
Satış: 4.010,8430
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.204,65
Satış: 3.205,33
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.416,6900
Satış: 6.557,7300
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.666,5300
Satış: 26.150,8700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.534,00
Satış: 26.791,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.790,42
Satış: 13.112,73
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.661,03
Satış: 26.145,27
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.232,39
Satış: 27.920,13
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.225,99
Satış: 3.168,89
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.712,73
Satış: 3.915,69
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.130,00
Satış: 66.978,00
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