Canlı altın fiyatları 16 Mayıs Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından mercek altına aldı. ABD'de ve küresel düzeyde resesyon endişelerinin yatışması ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi, altın fiyatları için baskı oluşturdu. Ons altın 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 3.200 doların altına sarkarak sert düşüş kaydederken, gram altın fiyatı da 4.000 TL’nin altına geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Mayıs 2025 Altın fiyatlarında son durum…