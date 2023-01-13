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CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Ocak Cuma: Bugün gram altın ve çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı anlık, canlı altın fiyatı

Gram altında yeni rekor! 13 Ocak güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri piyasa takipçileri ve yatırımcılar tarafından gözlemleniyor. Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin ardından güçlenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin altın fiyatını desteklediğini bildirdi. İşte 13 Ocak Cuma 2023 güncel altın fiyatları...

Giriş: 13.01.2023 - 15:40 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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