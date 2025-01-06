Canlarını hiçe saydılar

Ankara’nın Mamak ilçesinde iki genç, seyir halinde olan bir Belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafiğe aldırış etmeden ilerleyen gençler, hayatlarını hiçe saydı.

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Arkadan gelen bir otomobil içerisinden kendilerini cep telefonuna kaydedildiği fark eden geçlerden biri otobüsü bırakarak şerit değiştirdi. Diğer genç ise otobüsün hızlanmasıyla gözlerden kayboldu.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.