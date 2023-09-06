Çankırı'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesindeki kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kızılırmak-İskilip yolu Aşağı Ovacık köyü yakınında meydana geldi. E.Ç. (44) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen H.S.'nin (46) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaralıdan Y.S. (39), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.