Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Çankırı'da iki otomobil çarpıştı, 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Çankırı'da bir otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu Hacıali kavşağından dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Giriş: 21.04.2023 - 01:10 | Güncelleme: ABONE OL
Çankırı'da iki otomobil çarpıştı, 2'si ağır 6 kişi yaralandı
İki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

S.T. (27) yönetimindeki otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu Hacıali kavşağından dönüş yapmak isteyen S.K. (49) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.K. (40), H.K. (23), Y.A. (21) ve V.K. (20) yaralandı.

Araçlarda sıkışan sürücüler itfaiye yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

V.K. ve H.K'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Çorum'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Çorum'da otomobil devrildi: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.