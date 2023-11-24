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        Haberler Gündem Güncel Cani koca eşini bıçakladı: 7 aylık bebeği ile gözaltına alındı! - Güncel haberler

        Eşini bıçaklayan koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!

        Kadına yönelik şiddet bitmek bilmezken Aksaray'da feci bir saldırı meydana geldi. Kentte Mustafa G. adlı bir kişi, karısını darp edip bıçakladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise bırakacak kimsesi olmadığı için 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:24 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:37
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        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
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        Aksaray'da Fatma G. (30), tartıştığı eşi Mustafa G. (31) tarafından çocuklarının gözü önünde darp edilip, karnından ve sol kolundan bıçaklandı.

        DHA'nın haberine göre yaralı kadın beraberinde 4 yaşındaki oğluyla hastaneye götürülürken, şüpheli Mustafa G. ise bırakacak kimsesi olmadığı için 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Laleli Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Mustafa G., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Fatma G.'yi çocuklarını gözü önünde darp etti. Fatma G., evden gitmek isteyince Mustafa G. bu kez mutfaktan aldığı bıçakla çocuklarının gözü önünde eşini karnından ve sol kolundan yaraladı.

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        Gürültüyü duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı Fatma G.'yi beraberinde 4 yaşındaki oğlu ile birlikte Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        Fatma G., ambulanstan indirildiği sırada "Eşim kavga etiğimiz için beni karnımdan ve kolumdan bıçakladı" dedi. Şüpheli Mustafa G. ise bırakacak kimsesi olmadığı için 7 aylık bebeğiyle birlikte gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        #haberler
        #Aksaray
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