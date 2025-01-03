Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Caner Erkin'den, eşi Şükran Ovalı'ya: İyi ki bana 'evet' dedin

        Caner Erkin'den, eşi Şükran Ovalı'ya: İyi ki bana 'evet' dedin

        Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya romantik bir 8'inci evlilik yıl dönümü kutlaması paylaşımı yaptı; "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum, kadınım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 09:25 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2017 yılında nikah masasına oturan ve 2018’de kızları Mirhan Ela’yı kucaklarına alan Şükran Ovalı ile futbolcu Caner Erkin, evliliklerinin 8'inci yılını romantik bir paylaşım ile kutladı.

        • 2

          Eyüpspor’da forma giyen Caner Erkin, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak aşk dolu bir not yazdı.

        • 3

          Erkin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum, kadınım. İyi ki bana 'evet' dedin, dünyanın en güzel kadınısın. Beraber yaşlanalım, yüzümüzdeki gülümseme hiç solmasın. Seni çok ama çok seviyorum; her şeyimsin, dünyamsın"

        • 4

          Bu romantik mesaj, Şükran Ovalı’nın kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi.

          Fotoğraflar: Instagram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Asel bebek daha 9 aylıktı! Öldüren mangal!
        Asel bebek daha 9 aylıktı! Öldüren mangal!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        Ünlüler üzüntü içinde
        Ünlüler üzüntü içinde
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Marmara ve Ege'ye lodos uyarısı! Ege'de sağanak var
        Marmara ve Ege'ye lodos uyarısı! Ege'de sağanak var
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Antalya'da spot dükkanı ateşe verildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Antalya'da spot dükkanı ateşe verildi: 1 ölü, 2 yaralı
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın öldü
        Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın öldü
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Mikautadze'den G.Saray cevabı!
        Habertürk Anasayfa