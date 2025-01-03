Caner Erkin'den, eşi Şükran Ovalı'ya: İyi ki bana 'evet' dedin
Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya romantik bir 8'inci evlilik yıl dönümü kutlaması paylaşımı yaptı; "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum, kadınım"
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2017 yılında nikah masasına oturan ve 2018’de kızları Mirhan Ela’yı kucaklarına alan Şükran Ovalı ile futbolcu Caner Erkin, evliliklerinin 8'inci yılını romantik bir paylaşım ile kutladı.
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Eyüpspor’da forma giyen Caner Erkin, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak aşk dolu bir not yazdı.
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Erkin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum, kadınım. İyi ki bana 'evet' dedin, dünyanın en güzel kadınısın. Beraber yaşlanalım, yüzümüzdeki gülümseme hiç solmasın. Seni çok ama çok seviyorum; her şeyimsin, dünyamsın"
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Bu romantik mesaj, Şükran Ovalı’nın kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle karşılık verdi.
Fotoğraflar: Instagram