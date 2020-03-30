"KİM DEMİŞ 'PARTİMİZE GELEMEZSİNİZ' DİYE"

Aile üyelerini de görüntülü konuşma ile kutlamaya dahil eden Ergüder, o anları "Kim demiş, 'Partimize gelemezsiniz, evde kalın' diye... İyi ki doğdun güzel oğlum. Bu sene de böyle... Sağlık, mutluluk, huzur olsun yeter" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.