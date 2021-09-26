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Canan Ergüder'den yeni fotoğraf! Meme kanseriyle mücade ediyor - Magazin haberleri

Canan Ergüder'den yeni fotoğraf

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ile birlikte objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, "Doğanın içinde muhteşem insanlarla, muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel" ifadelerini kullandı

26.09.2021 - 17:06 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2017 yılında meslektaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele ediyor. Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, pazar gününü ailesiyle birlikte Bolu'da geçirmeyi tercih etti.

  • CANAN ERGÜDER'DEN YENİ FOTOĞRAF

    Gün boyu doğayla iç içe olan Ergüder, eşiyle birlikte kamera karşısına geçti. Kenan Ece ile poz veren oyuncu, gönderisine, "Doğanın içinde muhteşem insanlarla, muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel." ifadelerini not düştü. Takipçilerinden Canan Ergüder'e "Seni çok özledik" ve "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. 

  • "ZOR BİR SÜREÇTİ"

    Geçtiğimiz hafta 'Sadan Hanım' filminin galasında yeni imajıyla kamera karşısına çıkan Ergüder, sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı. 

  • "KEMOTERAPİ BİTTİ"

    Geçirdiği sıkıntılı günlerle ilgili konuşan oyuncu, "İyiyim, gayet iyiyim. Toparlıyorum. Zor bir süreçti. En azından dış tedaviye yönelik tedavim bitmek üzere. Kemoterapi bitti, radyoterapi kaldı." diyerek, yaşadığı süreci anlatmıştı.

  • "İYİ Kİ DOĞMUŞ GÜZELİM"

    Öte yandan Canan Ergüder, 15 Temmuz'da 44 yaşına basmıştı. Ergüder'i akşam yemeğine çıkaran Kenan Ece, eşinin doğum gününü sosyal medyadan da kutlamıştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan Kenan Ece, gönderisine, "İyi ki doğmuş güzelim." notunu düşmüştü. 

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