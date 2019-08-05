Canan, söz ve müziği Faruk K. imzası taşıyan, düzenlemesi Gökhan Holat’a ait 90'lı yılların hit şarkılarından "Adam Olaydın’ı yeniden yorumlayarak dinleyicilerin beğenisine sundu.

Ağustos 2018'de söz ve müziği Murat Güneş'e ait "Kısık Ateş" isimli ilk single’ı ile müzik dünyasına adım atan Canan, hemen ardından kasım 2018'de ikinci single’ı "İki Mutsuz Çocuk" ile yoluna devam etti. Canan, bu kez hayranlarının karşısına cover bir şarkıyla çıktı.

Video klipte şarkının söz yazarı ve bestecisi Faruk K. oyunculuğu ve danslarıyla Canan'a eşlik etti.