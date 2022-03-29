Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Çanakkale'de de Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Çanakkaleli vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Çanakkale iftar ve sahur vakti saatleri...



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