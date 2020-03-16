16 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İl Anma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kısa sürede tüm dünyayı etkilediği hatırlatıldı.
Salgına karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için devlet tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesinin, hastalığın yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs etkilerinden korunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımı ile yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinliklerin (toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarış vb.) tedbiren iptal edildiği bildirilmiştir. İçişleri Bakanlığınca, mayıs ayı başına kadar ülke genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet vb. törenlerin iptal edildiği bildirilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığınca, ulusal spor organizasyonları ve projelerin ertelendiği, diğer üst ligler haricindeki yerel mahalli düzeydeki tüm spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar durdurulduğu, üst liglerde yer alan faaliyetlerin de seyircisiz devam edileceği bildirilmiştir.
Bakanlıkların talimatlarının değerlendirilmesi sonucunda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü törenleri kapsamında 18 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek çelenk sunma töreni hariç İl Anma Komitesince planlanan diğer programlar ile etkinliklerin iptal edilmesine karar verilmiştir."
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