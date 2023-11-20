Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de kaza: 1 ölü, 1 yaral

        Çanakkale'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

        Çanakkale'de iki aracın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Mehmet Üzden hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de meydana gelen kazada, sürücülerden biri hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında merkeze bağlı Erenköy mevkisinde meydana geldi. Ezine'den Çanakkale yönüne giden İbrahim Akbal (57) yönetimindeki otomobil, kavşakta tali yoldan çıkan Mehmet Üzden (73) yönetimindeki araçla çarpıştı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobile sıkışan Üzden'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan Akbal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İbrahim Akbal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Mehmet Üzden'in cenazesi, çağırılan Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Acı haberi alıp kaza yerine gelen Üzden'in yakınları siniri krizi geçirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri çanakkale
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Habertürk Anasayfa