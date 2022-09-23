Dünya tarihinde bir benzeri yok

Çanakkale Savaşları sırasında 107 yıl önce savaşarak hayatlarını kaybeden Kanada Newfoundland eyaletli askerlerin anısına dikilen Caribou Anıtı'nın açılış töreni yapıldı. Törene, Kanada Hükümeti´nden bakanlar, milletvekilleri ve Newfoundland eyalet temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, Newfoundland Eyaleti Başbakanı Andrew Furey ve Kanada Gazi İşleri Bakanı Lawrence Archibald MacAulay tarafından açılış konuşmalarının yapılmasıyla başladı.

"BENZERİ OLMAYAN BİR BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ"

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları´nın dünya tarihinde bir benzeri olmadığını söyleyerek, "Çanakkale Savaşları'nda dünya tarihinde benzeri olmayan bir mücadele yaşanmış ve bağımsızlık mücadelesi verdiğimiz bu topraklarda pek çok ülkenin de askeri kayıpları olmuştur. Bu savaşlarda Newfoundland askerleri de hayatını kaybetmiştir. Bugün burada savaşta hayatını kaybeden Newfoundland askerlerinin anısına Newfoundland Eyaleti ve Labrador tarafından yaptırılan Caribou Anıtı'nın açılışını yapmak için bulunuyoruz.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk´ün savaşların sona ermesi sonrasında dile getirdiği `Uzak diyarlardan evlâtlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlâtlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlâtlarımız olmuşlardır.´ ifadeleri bizim için de esastır. Caribou Anıtı ve Çanakkale şehitlerimiz için yakında Kanada´da açılışı yapılacak olan anıtın, iki ülke insanlarının geçmişlerini yakından tanımalarına, `Barış ve dostluk içinde geleceğe bakmalarına´ katkıda bulunacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Ersoy, "Günümüz dünyasında kültürel alandaki iletişimin, ülkeler arasındaki bağları güçlendirmede en etkili yollardan biri olduğunu görmekteyiz" diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Kültürel alandaki iletişim; milletleri barış, hoşgörü ve karşılıklı anlayış ile birbirlerine yaklaştırarak dünya barışı için bir platform oluşturmaktadır. Ülkelerimiz arasındaki dostluk bağlarının gelişmesinde, bu anıtların katkıda bulunmasını diliyorum. Sizleri ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti yenilerken, iki ülke ilişkilerinin daha ileri düzeye taşınması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu dile getirmek isterim."

Yapılan konuşmaların ardından Caribou Anıtı'nın açılışı Bakan Ersoy, Furey ve MacAulay tarafından gerçekleştirildi. Ardından Kanada Kraliyet Alay Bandosu tarafından ülke milli marşları çalındı. Daha sonra protokol üyeleri tarafından Caribou Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Tören Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve yabancı heyetin Hill 10 Anıt ve Mezarlığı'na karanfil bırakmasıyla sona erdi.