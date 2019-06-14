14 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; ‘Quality Ödül Töreni’ önceki akşam bir otelde gerçekleşti. Ödül töreninin sunuculuğunu Jess Molho ile Gizem Özdilli yaptı. Sanat, medya, iş ve spor dünyasının başarılı isimlerinin katıldığı gecede üç kategoride toplam 34 dalda ödül sahiplerini buldu. Kırmızı halı seremonisinden sonra ışık şovları ve Nihan Akın'ın canlı performansı ile ödül törenine geçildi.
Demet Akbağ, Nilüfer, Uğurkan Erez, Ahmet Selçuk İlkan ve TESYEV 2. Başkanı, iş adamı Hayati Babaoğlu onur ödülü aldı.
Her dalda bir ödülün verildiği Quality Ödül töreninde bu sene 'En Quality Erkek Oyuncu Ödülü'nü Kerem Alışık ve Can Yaman paylaştı. Demet Özdemir ise 'En Quality Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.
Demet Akbağ, hocası Müjdat Gezen’in elinden ödülünü alırken, Kerem Alışık da Selda Alkor’un elinden ödülünü alırken duygu dolu anlar yaşandı. Nihan Akın’ın canlı performansı ve geceye katılan konuk sanatçıların şarkıları eşliğinde ödül töreni daha sona erdi.
"O ŞEKİLDE YANSIDI"
Oyuncu Demet Özdemir, geceye sevgilisi Can Yaman ile ayrı ayrı katıldı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Can Yaman ve ailesiyle evinde barbekü partisi yapan Demet Özdemir, çıkan haberler karşısında, "Özel bir organizasyon değildi. Çok kalabalıktı, başka oyuncu arkadaşlarımızda vardı. O şekilde alındı, o şekilde yansıdı" ifadelerini kullandı.
"OCAK AYINDA ASKERE GİDECEĞİM"
Demet Özdemir’in ardından geceye katılan Can Yaman, objektiflere poz verdi. ‘En Quality Erkek Oyuncu’su ödülünü alan Can Yaman, yeni saç stili ile dikkat çekti. Askere gidene kadar saçını kesmeyeceğini söyleyen Can Yaman, "Ocak ayında askere gideceğim, saçlar kesilecek" şeklinde konuştu.
"İSTİKRAR HER ZAMAN BAŞARIDIR"
En Quality Erkek Oyuncu’su ödülünü Can Yaman ile paylaşan Kerem Alışık, "İstikrar her zaman başarıdır. Kutluyorum bu geceleri yapanları" dedi.
"YENİ ALBÜMLE ÖDÜLLERE TALİBİM"
Şarkıcı Ebru Yaşar gecede “En Quality Kadın Sanatçı’sı ödülünü aldı. ‘Haddinden Fazla’ albümüyle iki senedir tüm ödüllere ambargo koyan sanatçı, "Bana ödülü layık görenleri teşekkür ediyorum. İki senedir beni ödüle doyurdular. Yeni albümle ödüllere talibim" ifadelerini kullandı.
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