Oyuncu Demet Özdemir ile aşk yaşayan Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Yaptığı paylaşımlarda sık sık fiziği ve kaslarını ön plana çıkaran ünlü oyuncu, etleri pişirirken çekilen videosunu 'İyi bayramlar' notuyla yayınladı.

"YANLIŞ BAYRAMI KUTLUYORSUN"

Can Yaman'ın paylaşımı kısa sürede 1.4 milyondan fazla izlendi ve çok sayıda yorum aldı. Bazı takipçileri ise ünlü oyuncunun paylaşımına, "Ramazan bayramındayız, yanlış bayramı kutluyorsun. Kurban bayramına daha çok var" yorumunu yaparak Can Yaman'ın paylaşımını ti'ye aldı.