Can Uzun'dan EURO 2024 açıklaması: "Hayal kırıklığına uğradım"

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Milli futbolcu Can Yılmaz Uzun, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın nihai kadrosuna dahil edilmemesine ilişkin bir açıklama yaptı ve hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

Can Uzun'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili arkadaşlar,

Maalesef dün 26 kişilik nihai kadrodan çıkarıldım. Birçok güzel görüşmenin ardından çok farklı bir beklentiyle geldim. Tüm kalbimle Türkiye'yi seçtim ve ülkem için ilk büyük turnuvamda oynamayı çok istedim. Güçlü bir sezon ve iyi performansların ardından şimdi kadroda olamamam beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim ve şimdi gelecek sezona yoğun bir şekilde hazırlanacağım. Görevim, bundan sonra daha çok çalışmak, yeni kulübümde 1. Bundesliga'da iyi bir sezon geçirmek ve kendimi tekrar kanıtlamak! En büyük dileğim, milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olması. Takıma şimdi her şeyin en iyisini ve Avrupa Şampiyonası için başarılar diliyorum! Benim zamanım gelecek ve 2026 Dünya Kupası'nda yer almak ve oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım, bu benim hedefim! Türkiye'ye verdiğim sözü tutacağım. Kalbim attıkça: Ne mutlu Türk'üm diyene!

Ülkeme başarılı bir Avrupa Şampiyonası diliyorum! Haydi Türkiye!"