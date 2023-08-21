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        Haberler Müzik Can Bonomo, Özkan Uğur'u unutmadı - Magazin haberleri

        Can Bonomo, Özkan Uğur'u unutmadı

        Tekirdağ'da sahne alan Can Bonomo, 8 Temmuz'da vefat eden Özkan Uğur'u da unutmadı. Bonomo, "Maalesef geçen ay babamızı kaybettik" ifadelerini kullanarak, 'Olduramadım'ı seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 08:47
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        Özkan Uğur'u unutmadı
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        Gençlik Festivali Off Day Music, üçüncü gününde Can Bonomo, Adamlar ve Deniz Tekin’i ağırladı. Tekirdağ Şarköy’de düzenlenen festivalde sahne alan Can Bonomo, performansıyla 7 bin kişiye keyifli bir akşam yaşattı.

        Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Bonomo, konserde 'Yine Karşılaşırsak', 'Hikâyem Bitmedi' ve 'Tastamam' gibi şarkılarını seslendirdi.

        "MAALESEF GEÇEN AY BABAMIZI KAYBETTİK"

        Can Bonomo, 8 Temmuz'da vefat eden Özkan Uğur’u da unutmadı. "Maalesef geçen ay babamızı kaybettik" diyen Can Bonomo, Özkan Uğur’un G.O.R.A için yaptığı, sözleri eşi Aysun Aslan Uğur, bestesi Özkan Uğur’a ait olan 'Olduramadım' parçasını dinleyicileriyle birlikte söyledi.

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        #Can Bonomo
        #özkan uğur
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