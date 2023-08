Can Bonomo, Özkan Uğur'u unutmadı - Magazin haberleri

Gençlik Festivali Off Day Music, üçüncü gününde Can Bonomo, Adamlar ve Deniz Tekin’i ağırladı. Tekirdağ Şarköy’de düzenlenen festivalde sahne alan Can Bonomo, performansıyla 7 bin kişiye keyifli bir akşam yaşattı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Bonomo, konserde 'Yine Karşılaşırsak', 'Hikâyem Bitmedi' ve 'Tastamam' gibi şarkılarını seslendirdi.

"MAALESEF GEÇEN AY BABAMIZI KAYBETTİK" Can Bonomo, 8 Temmuz'da vefat eden Özkan Uğur’u da unutmadı. "Maalesef geçen ay babamızı kaybettik" diyen Can Bonomo, Özkan Uğur’un G.O.R.A için yaptığı, sözleri eşi Aysun Aslan Uğur, bestesi Özkan Uğur’a ait olan 'Olduramadım' parçasını dinleyicileriyle birlikte söyledi. Özkan Uğur'a veda günü Ünlülerin Özkan Uğur acısı