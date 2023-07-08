Özkan Uğur'un vefatı ünlüleri yasa boğdu

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Erol Evgin: Başımız sağ olsun. Çok büyük bir acı. Unutulmaz grup Özkan'sız kaldı. Çok orijinal ve yenilikçiydi. Tüm müzikseverlerin başı sağ olsun. Çok alçakgönüllü çok naif bir insandı. Oyunculuğundan da söz etmek isterim. Oyunculuğu da çok orijinaldi. 'Eşkıya' filminde izlemiştim ilk. Şener Şen'in başrolde olduğu filmde çok değişik bir karakteri canlandırmıştı. Oyunculuğu da çok çok iyiydi. Ses sanatçıları zaman zaman film çekerler ama o bayağı bir aktördü. İnsan olarak da çok naif, duygusal, alçak gönüllü, dedikodu yapmayan bir insandı. Tüm müzik dünyası ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok yetenekliydi. Kırk yılda bir gelir böyle yetenekli insanlar. Mekânı cennet olsun...

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Alişan: Çok üzüldüm çok.. Dünya iyisi, büyük müzisyen, büyük oyuncu ve en önemlisi kalbi tertemiz birisini kaybettik... Hepimizin başı sağolsun... Allah, rahmet eylesin, mekânın cennet olsun Özkan Ağabey...

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Melek Baykal: Ben hiç istemiyordum bu cümleyi duymayı ama maalesef öyle oldu galiba. Biz her gün ümitle bekliyorduk. Daha iyi olacak diye... Ama kurtaramadık Özkan'ımızı. Ben araç kullanırken aldım ve bir süre yolun kenarına park ettim kendime gelebilmek için. Türkiye çok özel bir adamını kaybetti. Onun için söylenecek başka bir şey yok. Başka da bir şey diyemiyorum. Özkan Uğur çok özel ve güzel bir adamdı. 'Cennet Mahallesi'nde birlikte çalıştık. O bizim 'Beter Ali'mizdi. Çocukla çocuk olanve hayatta kimseyi kırmayan, naif, çocuk ruhlu kocaman bir adamdı. Onu çok sevdiğimizi sadece söylemek istiyorum. Herhalde Türkiye'de Özkan Uğur'u sevmeyen bir insan yoktur. Onu herkes çok sevdi.

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Yılmaz Erdoğan: Özkan Ağebeyim, ruhun şâd olsun.

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Nilüfer: Olağanüstü bir müzisyen, müthiş bir oyuncu, iyi insan. Kimbilir kaç şarkımda vokali vardır. Sesinin olmadığı bir kaset var mıdır acep? Hep bir umut vardı içimde. 'Geri dönecek' diyordum ama olmadı. Başımız sağ olsun, nurlar içinde uyusun.

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Ali Kocatepe: Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamını, çok renkli bir kişiliği, sanatçıyı kaybetmenin acısını yaşıyoruz hep birlikte. Özkan; büyük yeteneklerinin yanında insani tarafı da çok uyumlu, çok güzel huyları olan, çok verici bir insan olarak hatırlıyorum. Bu kadar uzun süre başarılı beraberliği olan başka bir grup ülkemizde hatırlamıyorum. Son konserlerine kadar MFÖ'nün beraberliği ve her kuşağı yakalamış olması çok istisnai bir başarı. Bunun altından kalktılar. Özkan, aynı zamanda iyi bir oyuncuydu. Cem Yılmaz sanırım ondaki bu yeteneği keşfeden kişi oldu. Sevdiği herkese yardım eden, pırıl pırıl bir insanı bir müzisyeni kaybettik. Çok üzgünüm.

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Demet Evgar: Senin gibi çocuk kalan, dostluğuyla insanın yüreğine işleyen dünyada kaç kişi vardır acaba? Yeteneğin zaten nadir gelir. Tanıştıktan sonra bana hep "kızım" dedin. "Baba" dedim ben de... Şaka da olsa vazgeçmedik her görüşmemizde. Bir sonraki görüşmemiz bu mekânda olmayacak sadece... Seni özleyeceğim, çok... Bir tanecik sevgilin Aysun Abla ve dünya harikası oğlun başta olmak üzere tüm sevenlerina sabır diliyorum. Seni seviyorum... Kızın.

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Hülya Koçyiğit: Türk rock ve pop müziği MFÖ'nün kıymetli üyelerinden Özkan Uğur'u kaybettik. Sanat dünyası, çok önemli bir değerini daha son yolculuğuna uğurlayacak. Sevgili Özkan Uğur; sesiyle, müziğiyle kalpleimizde yaşamaya devam edecek. Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

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Murat Boz: Yok ki diyecek bir şey... Düğümlendi boğazım. Ah be Özkan Ağabey... Allah, rahmet eylesin, ışıklar içinde uyu...

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İbrahim Büyükak: Hepimizin başı sağ olsun.

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Süha Uygur: Başımız sağ olsun. Söyleyecek söz bulamıyorum. Mekânın cennet olsun arkadaşım.

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Ferhat Göçer: Özkan Uğur'u kaybettik. Mükemmel bir sanatçı... Mükemmel bir insandı... Çok üzgünüm.

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Oyuncular Sendikası: Değerli üyemiz Özkan Uğur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve dostları olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun.

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BKM: Özkan Uğur'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Çok özleyeceğiz...

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Ercan Saatçi: Bir devir daha kapandı. Güle güle ağabeyim. Nurlar içinde uyu...

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