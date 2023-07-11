Özkan Uğur'a veda

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Müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, uzun süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Uğur, cumartesi günü Üsküdar'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti.

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AİLESİNDEN AÇIKLAMA: YAŞAM SAVAŞI SONLANDI



Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ile oğlu Alişan Uğur, "İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek, yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.

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BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK



Özkan Uğur, bugün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Taksim Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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VEFATI ÜNLÜLERİ YASA BOĞDU



Özkan Uğur'un vefatı ünlüleri derin bir üzüntüye boğmuştu. Sanat ve magazin dünyasının ünlü isimleri yayınladıkları mesajlarla Uğur'a veda etmişti.



EROL EVGİN



Başımız sağ olsun. Çok büyük bir acı... Unutulmaz grup Özkan'sız kaldı. Çok orijinal ve yenilikçiydi. Tüm müzikseverlerin başı sağ olsun. Çok alçakgönüllü, çok naif bir insandı. Oyunculuğundan da söz etmek isterim. Oyunculuğu da çok orijinaldi. 'Eşkıya' filminde izlemiştim ilk. Şener Şen'in başrolde olduğu filmde çok değişik bir karakteri canlandırmıştı. Oyunculuğu da çok çok iyiydi. Ses sanatçıları zaman zaman film çekerler ama o bayağı bir aktördü. İnsan olarak da çok naif, duygusal, alçak gönüllü, dedikodu yapmayan bir insandı. Tüm müzik dünyası ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok yetenekliydi. Kırk yılda bir gelir böyle yetenekli insanlar. Mekânı cennet olsun...



ALİŞAN



Çok üzüldüm, çok.. Dünya iyisi, büyük müzisyen, büyük oyuncu ve en önemlisi kalbi tertemiz birisini kaybettik... Hepimizin başı sağ olsun... Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun Özkan ağabey...

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MELEK BAYKAL



Ben hiç istemiyordum bu cümleyi duymayı ama maalesef öyle oldu galiba. Biz her gün ümitle bekliyorduk, daha iyi olacak diye ama kurtaramadık Özkan'ımızı... Ben araç kullanırken aldım ve bir süre yolun kenarına park ettim kendime gelebilmek için. Türkiye çok özel bir adamını kaybetti. Onun için söylenecek başka bir şey yok. Başka da bir şey diyemiyorum. Özkan Uğur, çok özel ve güzel bir adamdı. 'Cennet Mahallesi'nde birlikte çalıştık. O bizim 'Beter Ali'mizdi. Çocukla çocuk olan ve hayatta kimseyi kırmayan, naif, çocuk ruhlu kocaman bir adamdı. Onu çok sevdiğimizi sadece söylemek istiyorum. Herhalde Türkiye'de Özkan Uğur'u sevmeyen bir insan yoktur. Onu herkes çok sevdi.



TARKAN



Ah be Özkan'ım... Ateş oldun, düştüm içime. Çok üzüldüm, çok... Nurlar, ışıklar içinde uyu. Gülüşünde, gözünde kalbinin güzelliğini gördüğümüz canımız Özkan'ımız... Yerin dolmayacak, çok özleneceksin...

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YILMAZ ERDOĞAN



Özkan ağabeyim, ruhun şâd olsun...



NİLÜFER



Olağanüstü bir müzisyen, müthiş bir oyuncu, iyi insan... Kim bilir kaç şarkımda vokali vardır. Sesinin olmadığı bir kaset var mıdır acep? Hep bir umut vardı içimde. 'Geri dönecek' diyordum ama olmadı... Başımız sağ olsun, nurlar içinde uyusun.



ALİ KOCATEPE



Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamını, çok renkli bir kişiliği, sanatçıyı kaybetmenin acısını yaşıyoruz hep birlikte... Özkan; büyük yeteneklerinin yanında insani tarafı da çok uyumlu, çok güzel huyları olan, çok verici bir insan olarak hatırlıyorum. Bu kadar uzun süre başarılı beraberliği olan başka bir grup ülkemizde hatırlamıyorum. Son konserlerine kadar MFÖ'nün beraberliği ve her kuşağı yakalamış olması çok istisnai bir başarı. Bunun altından kalktılar. Özkan, aynı zamanda iyi bir oyuncuydu. Cem Yılmaz, sanırım ondaki bu yeteneği keşfeden kişi oldu. Sevdiği herkese yardım eden, pırıl pırıl bir insanı bir müzisyeni kaybettik. Çok üzgünüm.

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DEMET EVGAR



Senin gibi çocuk kalan, dostluğuyla insanın yüreğine işleyen dünyada kaç kişi vardır acaba? Yeteneğin zaten nadir gelir. Tanıştıktan sonra bana hep 'Kızım' dedin. 'Baba' dedim ben de... Şaka da olsa vazgeçmedik her görüşmemizde. Bir sonraki görüşmemiz bu mekânda olmayacak sadece... Seni özleyeceğim, çok... Bir tanecik sevgilin Aysun abla ve dünya harikası oğlun başta olmak üzere tüm sevenlerina sabır diliyorum. Seni seviyorum... Kızın...



HÜLYA KOÇYİĞİT



Türk rock ve pop müziği MFÖ'nün kıymetli üyelerinden Özkan Uğur'u kaybettik. Sanat dünyası, çok önemli bir değerini daha son yolculuğuna uğurlayacak. Sevgili Özkan Uğur; sesiyle, müziğiyle kalpleimizde yaşamaya devam edecek. Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

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MURAT BOZ



Yok ki diyecek bir şey... Düğümlendi boğazım. Ah be Özkan ağabey... Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde uyu...



İBRAHİM BÜYÜKAK



Hepimizin başı sağ olsun.



SÜHA UYGUR



Başımız sağ olsun. Söyleyecek söz bulamıyorum. Mekânın cennet olsun arkadaşım.

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FERHAT GÖÇER



Özkan Uğur'u kaybettik. Mükemmel bir sanatçı... Mükemmel bir insandı... Çok üzgünüm.



OYUNCULAR SENDİKASI



Değerli üyemiz Özkan Uğur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve dostları olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun.



BKM



Özkan Uğur'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Çok özleyeceğiz...

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ERCAN SAATÇİ



Bir devir daha kapandı. Güle güle ağabeyim. Nurlar içinde uyu...



NEBAHAT ÇEHRE



Işıklar içinde uyu sevgili Özkan Uğur...



ATA DEMİRER



Canım ağabeyim çok üzgünüm. Seni tanımak az da olsa çalışmak çok güzeldi. Ertuğrul'dan gidilen düğün Kalamış'ta film gecesi benim için unutulmaz... Nurlar içinde yat, Allah rahmet eylesin.

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HAKAN BİLGİN



Beraber çalışabilen şanslı oyunculardandım... Disiplini ve mütevaziliği ile nefis bir ağabeydi. Yıllar sonra yolda karşılaştık, bana, 'Hakan'ım n'aber?' demişti, ben de, 'Bana MFÖ'ın Özkan Uğur'u bunu diyor ya daha ne isterim hayattan' demiştim. Çok gülmüştük. Hep gülümseyen, hep güzel insandı... Ardından hep güzel, hep iyi sözcükler bıraktı, çok özleyeceğim Özkan ağabey...



MURAT DALKILIÇ



Canım Özkan ağabeyim... Hepimize kattığın güzellikler, dünyaya verdiğin ilham için sana ne kadar teşekkür etsek az... Neşen...



ERSAY ÜNER



Yaratıcı ve ilham verici müzisyenliğin, oyunculuğun, neşen, kalbin... Bizimle paylaştığın tüm duygu ve bilgi için sonsuz teşekkürler Özkan ağabeyim...