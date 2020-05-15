Camilerin açılacağı tarih için heyecanlı bekleyiş başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan camiler yeniden açılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir tv programında merakla beklenen sorunun cevabını verdi. Peki, camiler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir tv prograamında koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ibadete kapatılan camilerin, 12 Haziran'da yeniden ibadete açılacağını söyledi.

NAMAZLAR NASIL KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı sahur programında koronavirüs sürecinde camilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Bu durumda gelecek 4 haftada Türkiye'de cuma namazı kılınmayacak.