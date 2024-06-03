Camide kullandığı vantilatör için para ve not bıraktı
Amasya'da camiye giden bir vatandaş, serinlemek için kullandığı vantilatör için görevliyi bulamayınca bir not ve bir miktar para bıraktı. Amasya İl Müftüsü'nden konuya ilişkin açıklama geldi.
Amasya'da Kilari Selim Ağa Camisi'nde namaz kılan vatandaş, serinlemek için vantilatörü kullandı.
"VANTİLATÖRÜ BİRAZ KULLANDIK ELEKTRİK İÇİN 50 TL BIRAKIYORUM"
Camiden çıkarken, cami görevlisini bulamayan kişi, üzerinde "Vantilatörü biraz kullandık, elektrik için bırakıyorum" yazılı bir not ve 50 lira bıraktı.
MÜFTÜ'DEN AÇIKLAMA
Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, not kendisine iletildiğinde çok duygulandığını ifade ederek, "Vatandaşlarımız gerçekten çok iyi niyetli. Biz zaten o vantilatörü camimizde kullanılması için koyduk. Kendisinin, hakka gireceğini düşünerek bıraktığını düşünüyoruz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.