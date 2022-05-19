Çat kapı Koroğlu Konağı’nı ziyaret eden Pervin ise Gülcihan tarafından pek de hoş karşılanmaz. Bu ziyaretten en rahatsız olan ise Rafet olacaktır. Muzo’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu haberini alan Selen, bu değişimden hiç mutlu olmaz ve dengeleri değiştirecek bazı kararlar alır.