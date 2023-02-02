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Camdaki Kız 67. son bölüm kesintisiz izle! Kanal D Camdaki Kızı dizi 67. bölüm full tek part HD izle!

Camdaki Kız son bölümde neler oldu? (Camdaki Kız 67. son bölüm izle)

Camdaki Kız 67. bölüm 2 Şubat 2022 Perşembe akşamı 20:00'da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Başrollerinde Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde Nalan’ı Billur’la dışarıda yemek yerken yakalayan Sedat çok sinirlenir ve Nalan’la büyük bir kavgaya tutuşur. Diziyi izlemek isteyenler için Camdaki Kız son bölüm full izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Camdaki Kız 67. son bölüm özeti...

Giriş: 02.02.2023 - 17:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı adlı romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Nadim Güç yaparken senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan kaleme alıyor. Her perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin izleyicileri Camdaki Kız son bölümü araştırıyor. İşte Camdaki Kız 67. son bölüm izle bilgileri...

  • CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE!

    Camdaki Kız 67. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Camdaki Kız son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • CAMDAKİ KIZ 67. SON BÖLÜM ÖZETİ 

    Nalan’ı Billur’la dışarıda yemek yerken yakalayan Sedat çok sinirlenir ve Nalan’la büyük bir kavgaya tutuşur. Tartışmada eski konular açılırken Nalan içinde tüm biriktirdiklerini, evliliklerinde mutsuz olduğunu Sedat’la paylaşır.Tartışmaları Muzo’nun sayesinde daha da çok büyümez ama Nalan’ın kafasını netleştirir. Hafize ise Metin’in Nalan’la görüşme çabası devam ettikçe endişelenir. Sedat’ın otelde yaptığı kaçamağa ise Muzo Selen Levent’le beraber Nalan da şahit olur.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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