'Cam Tavanlar'da şoke edici oyun!

HABERTURK.COM

Show TV'nin Ojo Pictures imzalı beğeniyle izlenen dizisi 'Cam Tavanlar'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Leyla ve Cem yıllar sonra yeniden bir araya gelerek aşklarını doya doya yaşamaya başladı. Aşkın büyüsüne kapılan Leyla'nın gerçek hayattaki sorunlarla yüzleşmesi uzun sürmedi. Haldun, Lujuria'yı bitirmek için Leyla'ya hain bir tuzak kurdu.

Lujuria'ya sahte bir müşteri göndererek oyun oynayan Haldun, Leyla'nın parasının bitmesine ve borçlarını ödeyememesine sebep oldu. Tefeciden de Leyla'nın borç haklarını aldı. Leyla, tefeciden artık Haldun'a borçlu olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Restorana geri döndüğünde ise Lujuria tabelası yerine Asude tabelasının asıldığını gördü. Leyla büyük bir öfkeyle restoranın camlarını kırıp isyan bayraklarını çekti.

İşte o anlar;

LEYLA VE CEM AŞKI KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Leyla'nın evine giden Suna, Cem ile geçmişini anlatırken büyük bir gerçeği açığa çıkardı. Leyla, aslında Cem'in geçmişte en yakın arkadaşının ölüm haberini aldığı için gittiğini ve beraber geçirdikleri romantik akşamda Suna ile ayrı olduklarını öğrendi. Cem'e haksızlık ettiğini anlayan Leyla artık vakit kaybetmeden aşklarını doya doya yaşamak için adım attı. Seyircilerin uzun zamandır beklediği büyük kavuşma gerçekleşirken Cem'in Leyla'yı öptüğü aşk dolu dakikalar bölüme damgasını vurdu.

Cem'in o gece yaşadıkları;

"Kaldığımız yerden devam edelim..."

SUNA'NIN ACIMASIZ PLANLARI 'PES' DEDİRTTİ

Hayatlarına aniden dahil olan Suna, Cem ile Leyla arasındaki aşkı bozmak için harekete geçti. Leyla'nın sürekli karşısına çıkan ve Cem'le olan ilişkilerine dair yalan bilgiler veren Suna, söyledikleriyle Leyla'yı mutsuz etmeye çalıştı. Suna'nın tüm söylediklerine rağmen Leyla, Cem'e güvenmeyi tercih etti. Diğer taraftan Cem'in ölen yakın arkadaşı Oktay'ı kullanarak acımasız bir yol izleyen Suna, Cem'e yakınlaşmaya çalışmaktan geri durmadı.

Suna, Leyla'nın sabrını zorluyor;

CEM'DEN ROMANTİK SÜRPRİZ

Cem'in Leyla'ya yaptığı romantik sürpriz seyircinin büyük beğenisini kazandı. Leyla'yı İstanbul'un tepelerinden birine götüren Cem, burada eşsiz manzara karşısında bir akşam pikniği düzenledi. Leyla, Cem'in bu romantik tavrı karşısında mest oldu. İki aşık, kaçırdıkları yılların acısını çıkardı.

"Güneşi birlikte batıralım istedim..."

HEYECANLA BEKLENEN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cam Tavanlar'ın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünün hemen ardından sekizinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Cem'in Asude adına basın açıklaması yaptığı tanıtımda Leyla hakkında söylediği sözler şaşkınlık yaratıyor. Leyla büyük bir hayal kırıklığı yaşarken bu durum ikilinin arasında büyük bir soruna yol açıyor. Lujuria ekibinin şarkı söylediği anlar ise dikkat çekiyor.

Cam Tavanlar'ın 8. Bölüm Tanıtımı;

Cam Tavanlar, yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de.