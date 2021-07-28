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Yönetmenliğini Fehmi Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Duygu Yıldırım İleri'nin yazdığı, proje yaratıcısı Meriç Acemi olan ''Cam Tavanlar''ın oyuncu kadrosunda; Bensu Soral, Kubilay Aka, Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

Cam Tavanlar bu akşam 7. bölümüyle ekrana gelecek. Bu bölümde doludizgin aşk var! Geçmişten gelen yanlış anlaşılma çözülüyor; Cem ve Leyla aşklarını doyasıya yaşamaya başlıyor. İki âşık, kaçırdıkları yıllara inat bulutların üzerine çıkıyor; her anları aşkla dolup taşıyor. Peki, Suna boş durur mu? Cem'i yeniden kazanmak için kolları sıvıyor. Diğer taraftan Haldun tehlikeli bir oyun çeviriyor. Ama Cem ve Leyla'nın aşkı çelik gibi güçlü... Bakalım aşkın gücü her şeyin üstesinden gelmeye yetecek mi?

Cam Tavanlar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Cam Tavanlar'ın 7. Bölüm Tanıtımları;