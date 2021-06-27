Show TV ekranlarının farklı ve romantik hikayesiyle izleyiciyi renkli bir dünyanın içine çeken, Ojo Pictures imzalı dizi Cam Tavanlar'ın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
LEYLA VE CEM ARASINDA BUZLAR ERİYOR MU?
Leyla ile Cem'in asansörde yaşadığı yakın anların dikkat çektiği tanıtımda Cem, Leyla'yı büyük bir tehlikeden çekip çıkarıyor. Leyla'nın başına ne geldiği büyük bir merak konusu olurken ikilinin gözyaşları duygu dolu anların yaşanacağının sinyallerini veriyor.
CAM TAVANLAR'DA NELER OLDU?
Cam Tavanlar'ın romantik ve heyecan dolu üçüncü bölümünde Leyla ile Cem aşkı giderek alevlenmeye başladı. Cem, Leyla'yı öperek büyük bir adım attı ve açıkça aşk teklifini sundu. Leyla, duyguları ve mantığı arasında kararsızlık yaşarken ikili arasına yeni engeller girmeye başladı. Rakip restoranların başında olan Cem ve Leyla iş yüzünden yeniden karşı karşıya geldi. Asude'nin yönetim kurulundan Haldun, Leyla'nın ayrılmadan önce sildiği şirket ile ilgili çalışmaların peşine düşünce bu durum Cem'i zor durumda bıraktı. Haldun, çalışmaları Cem istiyormuş gibi gösterince Leyla, Cem'e karşı yeniden öfkelendi. Diğer tarafta İskender'in Leyla'ya olan duyguları, Cem'i kıskandırmaya başladı. Leyla'nın şirket ile ilgili hazırladığı yurt dışı raporlarını silmesinin ardından Cem yeni bir rapor hazırlarken bu raporun danışmanı olarak Leyla seçildi. Leyla, raporun başarılı olduğunu bildirecekken Haldun'un yeni oyunu bir anda her şeyi alt üst etti. Bir tedarikçisinin Cem tarafından şikayet edildiğini öğrenen Leyla, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Cem'in büyük bir kötülük yaptığını düşünen Leyla, bunun üzerine raporun başarısız olduğunu söyledi. Bunu öğrenen Cem ise finalde şoke edici bir karar aldı ve Leyla'nın Asude'ye girişini yasakladı. Peki ikili tüm bu engelleri aşıp aşklarını doya doya yaşayabilecek mi?
Yapımcılığını Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.
'Cam Tavanlar', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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