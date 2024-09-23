Cam silerken 7'nci kattan düşüp öldü
Batman'da bir kadın, 7'nci kattaki evinde balkon camını silerken dengesini kaybedip düştü. Genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin balkon camlarını temizleyen 30 yaşındaki Pelda Üzel, dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Üzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzel'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.