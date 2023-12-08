Çam Dağı renk cümbüşüyle doğanın güzelliğini yansıtıyor
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı, mevsim geçişindeki renk tonlarıyla güzel görüntü oluşturuyor
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Yaprakları sarı, yeşil, kahverengi ve kızıl renge bürünen kestane, çam ve gürgen ağaçları, Çam Dağı'na ayrı güzellik katıyor.
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Zengin bitki çeşitliliğiyle 'doğa ve kültür yolu'nu bünyesinde barındıran Çam Dağı, bölgeden geçenlere sonbahar renkleri arasında yolculuk yapma imkanı sunuyor.
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Çam Dağı civarındaki Kestanepınarı, Şerbetpınarı, Kirazlı, Açmabaşı ve Çakmaklı mahalleleri üzerinde sis de etkili oldu.
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Dağın eteklerine tırmanan sis, güzel görüntüler oluşturdu.
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Çam Dağı'ndaki renk cümbüşü ve sis manzarası, dronla da görüntülendi.
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