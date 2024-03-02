Çalıştığı kantinde, muhabbet kuşuyla servis yapıyor
Bursa'da yaşayan 20 yaşındaki İbrahim Bilici, 2 senedir baktığı ve 'İbiş' adını verdiği muhabbet kuşunu çalıştığı hastane kantininde çay servisi yaparken bir an olsun yanından ayırmıyor. Bilici'nin omzunda kuşu görenler de şaşkınlığını gizleyemiyor
- 1
İnegöl Devlet Hastanesi kantininde çay servisi yapan İbrahim Bilici, 2 yıl önce sahiplenip İbiş ismini verdiği muhabbet kuşunu yanından ayırmıyor.
- 2
Dışarıda bekleyen müşterilerine, servis yaparken, omzunda kuşu ile giden Bilici, çalıştığı kantinde de onunla hizmet veriyor.
- 3
Müşterilerinin ilgi odağı olan muhabbet kuşunun, yanından ayırmadığını söyleyen İbrahim Bilici, "Acil servisin kantininde çalışıyorum. Muhabbet kuşum ile beraber yaşıyoruz. İbiş'in, evde 2-3 tane de kardeşi var. Eve gittiğim zaman yanımdan ayrılmıyor.
-
- 4
Dışarıya çıktığım zaman da omuzumda, başımda duruyor. Hiç uçmuyor, Sürekli benimle oluyor. Çay servisini beraber yapıyoruz. Simitlerin susamlarını da kendisi yiyor. Hiçbir yeri pisletmez" dedi.
- 5