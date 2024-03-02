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        Haberler Yaşam Çalıştığı kantinde, muhabbet kuşuyla servis yapıyor

        Çalıştığı kantinde, muhabbet kuşuyla servis yapıyor

        Bursa'da yaşayan 20 yaşındaki İbrahim Bilici, 2 senedir baktığı ve 'İbiş' adını verdiği muhabbet kuşunu çalıştığı hastane kantininde çay servisi yaparken bir an olsun yanından ayırmıyor. Bilici'nin omzunda kuşu görenler de şaşkınlığını gizleyemiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:16
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          İnegöl Devlet Hastanesi kantininde çay servisi yapan İbrahim Bilici, 2 yıl önce sahiplenip İbiş ismini verdiği muhabbet kuşunu yanından ayırmıyor.

        • 2

          Dışarıda bekleyen müşterilerine, servis yaparken, omzunda kuşu ile giden Bilici, çalıştığı kantinde de onunla hizmet veriyor.

           

        • 3

          Müşterilerinin ilgi odağı olan muhabbet kuşunun, yanından ayırmadığını söyleyen İbrahim Bilici, "Acil servisin kantininde çalışıyorum. Muhabbet kuşum ile beraber yaşıyoruz. İbiş'in, evde 2-3 tane de kardeşi var. Eve gittiğim zaman yanımdan ayrılmıyor.

           

        • 4

          Dışarıya çıktığım zaman da omuzumda, başımda duruyor. Hiç uçmuyor, Sürekli benimle oluyor. Çay servisini beraber yapıyoruz. Simitlerin susamlarını da kendisi yiyor. Hiçbir yeri pisletmez" dedi.

        • 5
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