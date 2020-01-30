Çalıştayın konuğu Demircan

30 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Aydın Düşünce Platformu, 'Türk Kültür Alanında Ufuk ve Ülkü' başlıklı bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya iş, sanat, siyaset, akademi ve bürokrasi dünyasından seçkin konukların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın katılım sağladı. Üniversitenin Florya'daki kampüsünde gerçekleşen etkinlikte Türkiye'nin ve Türk kültürünün geçmiş, bugünü ve geleceği konuları ele alındı.
"Sanat ve kültür değerlerimiz yükselmeden geleceğimizi, ülkemizin refahını bir yere taşımak mümkün değil" diyerek toplantı öncesi görüşlerini sunan Ahmet Misbah Demircan, "Kültür ve sanat hayatı bizim her şeyimiz. Kültür Bakanlığı'nın en asli görevi, kültür ve sanatın geçmişle bağlarını kurarak geleceğe ilham verecek şekilde memleketimizin gelişmesine katkı sağlamak. Bakanlığımızın bu anlamdaki politikalarını ve stratejilerini belirlerken bilim adamlarımızın çok yönlü olarak dilinden, edebiyatından, şiirinden, fikri mülkiyetinden, tasarımından, endüstriyel tasarımından, düşüncelerini ve kanaatlerini öğrenerek ona göre stratejilerini ve isteklerini belirlemek. Bunlarla birlikte belki finalde gelişmiş şehirler kavramının içerisini doldurmak gibi hedefler var. Bu stratejilerin sürekli yapılıyor olması ve kendini yenilemesi gerekiyor. Bu çerçevede Aydın Üniversitesi'nin davet ettiği bilim adamlarıyla birlikte bugün bir anlamda çalıştayla birlikte stratejimize destek olacak bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Eminim güzel sonuçlar çıkmış olacak" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!