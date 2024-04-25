Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
Antalya'da, inşaatta çalışan ve 3 gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki İsmail Mutlu, dere yatağında ölü bulundu. Mutlu'nun, çalışmak için Çorum'dan Antalya'ya geldiği öğrenilirken gencin şüpheli ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları devam ediyor
Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Caddesi 32029 sokak üzerinde bulunan dereye, dün saat 18.30 sıralarında balık tutmaya gelen vatandaşlar, derede hareketsiz yatan bir erkek gördü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi yaptıkları kontrolde derenin içinde hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
MAKTULÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Dalgıçlar dere yatağına halat yardımıyla inerek cansız bedeni yarım saatlik çalışma sonucu sazlık alana çıkardı. Ölen kişinin İsmail Mutlu (25) olduğu belirlendi.
CENAZE ADLİ TIPTA İNCELENECEK
Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından Mutlu'nun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
ŞÜPHELİ ÖLÜM İÇİN SORUŞTURMA
Diğer yandan Mutlu'nun Çorum'dan Antalya'ya çalışmak için geldiği ve bir inşaatta çalıştığı öğrenildi.
3 gündür kayıp olarak aranan Mutlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.