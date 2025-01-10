Çalışan Gazeteciler Günü mesajları: En güzel, resimli 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajları

Doğru, tarafsız, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Gerçeğin ışığında yol almamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Gece Gündüz çalışan, her fırsatta bilgi aktaran tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

Toplumun tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Gazeteciler kanunun ve umumun menfaatlerinin aksine muamelelere şahit ve vakıf oldukları takdirde gerekli yayında bulunmalıdır. - M. Kemal Atatürk