Çalıntı araçla kaçarken 5 araca çarptı

Olay, dün akşam saatlerinde Bursa-İzmir yolu Beşevler mevkiinde meydana geldi. Gemlik ilçesinden çalındığı belirlenen minibüs, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. 24 yaşındaki Emre T., ana yolda hızla ilerlerken, seyir hâlindeki 5 araca çarparak durabildi.

Polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde etkisiz hâle getirip gözaltına alırken, geniş çaplı tahkikat başlattı. Şüpheli Emre T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.