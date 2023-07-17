Çakmak istediği kişiyi silahla vurdu

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Kocaeli'de bir kişi, kendisinden çakmak isteyen kişi tarafından silahla vuruldu.

Olay, dün gece saatlerinde Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belli olmayan kişi, A.K. ve babasının yanına gelerek çakmak istedi.

A.K. çakmağı verdiği esnada, şüpheli kişi tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple silahla vuruldu. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan A.K., ihbarla polis ekipleriyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaçan saldırganın yakalanması polis tarafından çalışma başlatıldı.