Düşüş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.815,3 dolardan işlem görüyor.
Analistler, merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve güçlenen resesyon endişeleri ile ons altında oynaklığın arttığını söyledi.
Piyasalardaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, eylül toplantısında 50 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler de güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistiklerinin öne çıktığını ifade ederek, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de kişisel gelirler ve harcamaların yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 1.850 doların direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.
30 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları bugün de en çok araştırılan gündem maddelerinden biri konumunda yer alıyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü BDDK kararlarının açıklanmasıyla sert düşüş yaşayan altın fiyatları düşüş eğilimine devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 30 Haziran altın fiyatları, cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı güncel altın fiyatları anlık veriler...
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